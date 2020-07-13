Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. Это следует из проекта отзыва правительства, сообщают «Известия».

Поправки в июне внесла на рассмотрение группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Одним из пунктов законопроекта говорит о вправе работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.

По словам, первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаила Тарасенко, сотрудник сможет запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личной техники, применяемой в работе.