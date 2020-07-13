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Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. Это следует из проекта отзыва правительства, сообщают «Известия».

Поправки в июне внесла на рассмотрение группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Одним из пунктов законопроекта говорит о вправе работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.

По словам, первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаила Тарасенко, сотрудник сможет запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личной техники, применяемой в работе.

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Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

Согласно тексту поправок в ТК, компенсация не будет обязательной. «Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора», — пояснил Тарасенко. Он добавил, что работодатель, например, может увеличить оклад сотрудника пропорционально его расходам на электроэнергию.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, на практике будет несложно подсчитать, какую сумму нужно компенсировать сотруднику. «Дополнительные расходы граждан можно определить расчетным методом, исходя из энергопотребления оборудования», — сообщил он.

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе придерживается иного мнения. По его словам, рассчитать размер компенсаций за электроэнергию будет сложно, так как счетчики не показывают расход по отдельным источникам потребления света.

16 июля в Госдуму должны поступить отзывы правительства о законопроекте. Принять поправки в ТК планируется во всех трех чтениях до конца 2020 года.

В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России с начала апреля число сотрудников, работающих из дома, выросло почти в 30 раз и превысило 2 млн человек.

Теги: работа, Минтруд, компенсация
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