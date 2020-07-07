Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

Самую большую зарплату при удаленной работе в России могут получать главные бухгалтеры, их доход может состоять до 250 тыс. руб. в месяц. Это следует из отчета сервиса подбора персонала «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Как пояснили в «Работа.ру», в этом случае речь идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом.

Доход переводчика с английского языка на «удаленке» может составить от 150 до 200 тыс. руб. Итоговая сумма варьируется в зависимости от количества выполненных заказов. Также переводчик может выбирать тексты для работы исходя из своих интересов.

Эксперты сообщили, что достаточно высокие зарплаты при дистанционной работе наблюдаются в сфере продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может получать от 100 тыс. руб. Итоговый заработок определяется процентами от продаж. Чтобы занять такую позицию, кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, а также хорошие навыки ведения переговоров, подготовки коммерческих предложений и презентаций.