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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

Самую большую зарплату при удаленной работе в России могут получать главные бухгалтеры, их доход может состоять до 250 тыс. руб. в месяц. Это следует из отчета сервиса подбора персонала «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Как пояснили в «Работа.ру», в этом случае речь идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом.

Доход переводчика с английского языка на «удаленке» может составить от 150 до 200 тыс. руб. Итоговая сумма варьируется в зависимости от количества выполненных заказов. Также переводчик может выбирать тексты для работы исходя из своих интересов.

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Эксперты сообщили, что достаточно высокие зарплаты при дистанционной работе наблюдаются в сфере продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может получать от 100 тыс. руб. Итоговый заработок определяется процентами от продаж. Чтобы занять такую позицию, кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, а также хорошие навыки ведения переговоров, подготовки коммерческих предложений и презентаций.

До 120 тыс. руб. в условиях удаленной работы может зарабатывать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года. Ему нужно будет создавать и вести рекламные кампании в системах Яндекс.Директ и Google AdWords, настраивать аналитику в Google Analytics и Яндекс.Метрика, а также анализировать эффективность рекламных источников.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В IT-сфере также часто предлагают дистанционную работу с зарплатой выше 100 тыс. PHP-программист с опытом работы от трех лет, удаленно разрабатывающий и поддерживающий проекты на платформе Shopware 5, может зарабатывать до 110 тыс. руб.

Сейчас права работника на «удаленке» и условия перехода в такой формат работы не прописаны в законодательстве. Однако в июне спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной работы. Они отметили, что пандемия коронавируса, заставившая работодателей перевести сотрудников на «удаленку», выявила пробелы в российском трудовом праве.

Теги: удаленная работа, зарплаты
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