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Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

Легко вошли в привычный формат 40% россиян, следует из опроса сервиса «Работа.ру». Они говорят, что соскучились по офисной атмосфере и живому общению с коллегами
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, только 25% опрошенных россиян остались работать в удаленном режиме. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 4,5 тыс. жителей всех российских округов старше 18 лет.

Всего во время периода самоизоляции на удаленку перешли 28% опрошенных. В обычном режиме тогда продолжили работать 42% респондентов, не работали 30%, следует из данных исследования.

Из тех респондентов, которые переходили на удаленку, 68% уже вернулись к работе в обычном режиме. 7% опрошенных указали, что чередуют работу из дома и офиса.

Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса. Они отметили, что на удаленке соскучились по офисной атмосфере и живому общению с коллегами. В то же время треть респондентов сообщили, что при возвращении в офис им было непривычно вновь тратить время на дорогу на работу.

Собянин выступил за сохранение удаленки в Москве на «месяц-другой»
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

После того как в России был объявлен период нерабочих дней из-за коронавируса, многие компании начали массово переводить сотрудников на удаленный режим работы.

Довольны таким форматом оказались меньше четверти россиян, говорилось в апрельском исследовании компании Ipsos. Каждый третий респондент (34,5%) отмечал, что ему тяжело сосредоточиться дома. Почти столько же опрошенных указали, что им сложно разграничить личную жизнь и работу (33,8%). 32,9% респондентов при этом пожаловались на маленький экран ноутбука, 30,3% не хватало личного общения с коллегами и клиентами, а более четверти опрошенных — 26,8% — оказались недовольны тем, что на удаленке поправляются и набирают лишний вес.

После того как в Москве 9 июня отменили режим самоизоляции и пропусков, часть работников вернулась в офисы. Отменить удаленку для чиновников с середины месяца решил и Кремль, сообщали источники РБК. В то же время власти Москвы посоветовали сохранить режим дистанционной работы еще на некоторое время, на ближайшие недели или даже несколько месяцев, поскольку опасность заражения коронавирусом еще сохраняется.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: удаленная работа, опрос
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