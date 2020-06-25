Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

Легко вошли в привычный формат 40% россиян, следует из опроса сервиса «Работа.ру». Они говорят, что соскучились по офисной атмосфере и живому общению с коллегами

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, только 25% опрошенных россиян остались работать в удаленном режиме. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 4,5 тыс. жителей всех российских округов старше 18 лет.

Всего во время периода самоизоляции на удаленку перешли 28% опрошенных. В обычном режиме тогда продолжили работать 42% респондентов, не работали 30%, следует из данных исследования.

Из тех респондентов, которые переходили на удаленку, 68% уже вернулись к работе в обычном режиме. 7% опрошенных указали, что чередуют работу из дома и офиса.

Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса. Они отметили, что на удаленке соскучились по офисной атмосфере и живому общению с коллегами. В то же время треть респондентов сообщили, что при возвращении в офис им было непривычно вновь тратить время на дорогу на работу.