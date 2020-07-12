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В Белоруссии заявили о планах создать собственный лоукостер

В Белоруссии планируют создать свою компанию бюджетных авиаперелетов, в первую очередь власти рассматривают гродненское направление. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко, передает телеканал СТВ.

«Мы задумались о создании второй белорусской компании (после «Белавиа») более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно», — сказал он.

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Фото: Krisztian Bocsi / AP

Авраменко уточнил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Он добавил, что Белоруссия «активно приглашает» зарубежные лоукостеры в свои областные аэропорты. По словам министра, соглашение с одной из зарубежных компаний уже было подписано, но его реализации помешала пандемия коронавируса.

В начале июля лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна победила COVID-19, однако не снижает «градус борьбы». На тот момент в Белоруссии выявили 62 698 заболевших. К 12 июля число зараженных в государстве выросло до 64 932. Белоруссия не вошла в список стран, с которыми Роспотребнадзор России предложил возобновить авиасообщение на первом этапе. Источник РБК на туристическом рынке назвал такое решение странным, так как Белоруссия, с точки зрения России, входит в число стран с высоким потоком трудовых мигрантов и родственников.

Теги: лоукостер, Белоруссия
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