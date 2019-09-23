Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Крупнейший лоукостер в Европе Ryanair, а также EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из Пулково. Власти одобрили для аэропорта Петербурга седьмую степень «свободы воздуха», которая позволяет летать в третьи страны

Кто полетит из Пулково

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха». Заявки поступили от ирландской Ryanair, британской EasyJet и венгерской Wizz Air, рассказал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев.

Седьмая степень «свободы воздуха» (или «открытого неба») позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — пояснял на прошлой неделе представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.

«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год», — сказал Сергеев. Он отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, но не стал уточнять ее название. «Надо понимать, это те [авиакомпании], кто среагировал первыми до официального объявления инициатив [о введении в Пулково системы «открытого неба»]. На практике реальный спрос будет больше», — продолжает Сергеев. По данным оператора Пулково, за 2018 год за рубеж летали 7 млн пассажиров из Петербурга, за первое полугодие 2019 года — 3,2 млн человек.

Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры планируют осуществлять перевозки круглогодично: разница в частоте перелетов летом и зимой — 60 на 40% соответственно.