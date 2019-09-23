Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

По словам Сергеева, переговоры с Минтрансом будут продолжаться. ВВСС уже направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны, 13 из них уже одобрено, по остальным проводятся обсуждения, утверждает он. Согласно презентации оператора Пулково (есть у РБК), в рамках «открытого неба» аэропорт ожидает к 2025 году наибольший прирост пассажиров из Германии (514 тыс. пассажиров), Франции (496 тыс. человек), Великобритании (375 тыс.), Италии (357 тыс.) и Испании (343 тыс.). Источник в одном из профильных ведомств сказал РБК, что пока не получено разрешение от авиационных властей, договоренность авиакомпаний с аэропортом носит формальный характер и такие полеты невозможны.
РБК направил запросы в пресс-службы Ryanair, EasyJet и Wizz Air, а также представителю крупнейшего российского лоукостера «Победа».
Введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок, в том числе за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз, продолжает глава оператора Пулково. Это также позволит выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы — доведение доли региональных авиаперевозок без пересадки в Москве до 50% всего рынка.
Однако большинство российских авиакомпаний опасается, что поскольку Петербург у большинства туристов — сезонное направление, то иностранные лоукостеры будут летать в Пулково только летом, забирая основной пассажиропоток, рассказал РБК источник, близкий к одной из компаний. «При этом зимой отечественные перевозчики уйти не смогут, им придется отрабатывать на этих направлениях, неся убытки», — добавил он.
Как иностранные лоукостеры уходили из России
В конце марта 2016 года с российского рынка ушел один из главных западных лоукостеров — британская авиакомпания EasyJet. Решение было принято в связи с падением спроса на международные рейсы на фоне девальвации рубля. В 2015 году с российского рынка ушел немецкий лоукостер AirBerlin из-за снижения спроса на перелеты из России. Перевозчик выполнял два ежедневных рейса Москва — Берлин и Москва — Дюссельдорф и пять рейсов в неделю Калининград — Берлин.
До этого из России ушли такие авиакомпании, как китайская Cathay Pacific, тайская Thai Airways и немецкая Eurowings. Ирландский перевозчик Ryanair до сих пор не осуществлял полеты в Россию.
Кто из лоукостеров летает из России
Популярность лоукост-перевозок в России набирает обороты. Как выяснил Сбербанк, за последний год россияне стали чаще выбирать компании с более низкой стоимостью базовых билетов. За год число респондентов, летающих лоукостерами, увеличилось вдвое — с 8% в июне 2018 года до 16% в июне 2019-го.
Усиливают свои позиции на рынке турецкая Pegasus Airlines, арабские flydubai и Air Arabia. По сравнению с первым кварталом 2019 года в июне число российских туристов, пользующихся услугами этих перевозчиков, выросло на 20% — до 40% от общего объема пассажиров лоукостеров, говорится в исследовании банка. Из международных низкобюджетных перевозчиков в России продолжают работать также венгерская WizzAir, испанская Vueling, и латвийская AirBaltic.
Однако больше всего респондентов из исследования Сбербанка готовы лететь авиакомпанией «Победой» (55%), практически единственным российским лоукостером. Эта компания стремительно растет: ее создали в 2014 году, а в мае 2018 года она впервые вошла в пятерку крупнейших авиакомпаний России, перевезя 7,1 млн человек. За первое полугодие 2019 года «Победа» обслужила 5,6 млн пассажиров.
Из Пулково «Победа» прекратила международные перелеты в январе 2019 года. Решение было принято из-за систематических задержек рейсов службами аэропорта, сообщал тогда РБК представитель авиакомпании. Как говорили РБК источники, задержки случались из-за вскрытия заблокированных кухонных отсеков воздушных судов компании. Поскольку перевозчик не кормит пассажиров, кухни на лайнерах демонтированы. В 2018 году лоукостер перевез в Санкт-Петербург 1,2 млн человек, из них 0,2 млн — за рубеж.
При этом чиновники не раз предъявляли претензии к перевозчику из-за агрессивного роста. В апреле 2018 года замминистра транспорта Александр Юрчик выступал против развития «Победы» на зарубежных рынках, объясняя, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России. В ответ на это гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявлял, что лишь выполняет указания своего акционера — «Аэрофлота», а пассажир, по его словам, должен иметь возможность летать дешево не только по России, но и за рубеж. В середине августа 2019 года стало известно, что руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев призвал ограничить число международных рейсов «Победы».