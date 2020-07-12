Собянин оценил итоги теста на качество дистанционного обучения в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) должен показать качество дистанционного образования в Москве, и первые его итоги обнадеживают. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, его слова приводятся на портале мэрии.

«Собственно, ЕГЭ же во многом определяет, как мы вообще прошли этот год (пандемия и так далее). Пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что перестроить работу «огромной образовательной машины» удалось за неделю, переведя московские школы на дистанционный режим.

Из-за коронавируса ЕГЭ в 2020 году проводится позднее, чем обычно. Экзамены будут проходить с 3 по 23 июля. Выпускники, не сдавшие ЕГЭ в июле по уважительной причине, смогут сделать это в августе. ЕГЭ в этом году сдают те, кто собирается поступать в вузы. Абитуриенты смогут подать документы более чем в 50 российских университетов через портал «Госуслуги».