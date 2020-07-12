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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о бежавшем из Китая для разоблачения правды о COVID вирусологе

По словам вирусолога из Гонконга, руководство игнорировало выводы исследований о коронавирусе. Кроме того, в лаборатории ученых якобы просили «молчать и быть осторожными»
Фото: Youtube-канал Fox News
Фото: Youtube-канал Fox News

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии. Об этом Янь сообщила в интервью Fox News. Как утверждает Янь, китайское руководство знало информацию о коронавирусе задолго до того, как сообщило о нем.

По словам вирусолога, она была одним из первых ученых, занимавшихся изучением COVID-19. Янь рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание исследовать выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичная пневмония. — РБК).

Янь заявила, что еще 31 декабря ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. Когда вирусолог сказала об этом своему руководителю, «он только кивнул», указала она. Позднее руководитель просил Янь «молчать и быть осторожной», утверждает вирусолог.

Кроме того, Янь заявила, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.

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Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, пишет Fox News. В организации сообщили, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали напрямую на эту организацию.

В китайском посольстве в США сообщили Fox News, что ничего не знают о Янь. Китайское правительство отреагировало на вспышку коронавируса быстро и эффективно, подчеркнули в посольстве.

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Власти США неоднократно обвиняли руководство Китая в сокрытии фактов о коронавирусе, а также неспособности сдержать его распространение коронавируса. В частности, 1 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что питает все большую злобу против Китая из-за распространения инфекции по всему миру.

Кроме того, из-за вспышке коронавируса Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которая якобы поздно предупредила о распространении коронавируса и «не справилась со своей основной обязанностью».

Власти Китая все обвинения отвергали и неоднократно заявляли, что Пекин с самого начала открыто и «абсолютно прозрачно» сообщал данные о коронавирусе. Для борьбы с COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года, сообщил председатель республики Си Цзиньпин.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: пандемия, коронавирус
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