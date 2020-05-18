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Пандемия коронавируса ,  
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Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам

КНР своевременно и в полном объеме информировала ВОЗ о развитии эпидемии COVID-19, заявил на ассамблее организации председатель республики
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Noel Celis / Getty Images)

В понедельник в видеорежиме стартовала 73-я Всемирная ассамблея здравоохранения, которая проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Открыл пленарное заседание председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Он заявил, что его страна в должном объеме и абсолютно прозрачно информировала ВОЗ о распространении коронавирусной инфекции в его стране. О том, что Китай утаивал данные и предоставлял неполную статистику, неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. «Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса», — заявил Си Цзиньпин. По словам председателя КНР, Китай со всей откровенностью поделился полной информацией о мерах, принятых в борьбе с распространением COVID-19, а также о способах лечения.

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Фото: Alex Brandon / AP

Си Цзиньпин также раскрыл программу действий для борьбы с распространением коронавируса и помощи странам, прежде всего развивающимся. В частности, в течение двух лет Пекин готов выделить $2 млрд на поддержку государств, пострадавших от эпидемии. «С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся», — заявил он. При сотрудничестве с ООН на территории Китая также будет организован глобальный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны. Для вывоза этих средств будет организован «зеленый» таможенный коридор, сообщил председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо как можно скорее остановить распространение вируса. Центральную роль в борьбе с пандемией должна играть ВОЗ.

Для помощи странам Африки КНР создаст 30 специальных механизмов, которые облегчат возможность оказания помощи африканским больницам. Си Цзиньпин также сообщил, что в «Группе двадцати» будет продвигать идею введения моратория на выплаты кредитов беднейшими странами. Китай уже предоставил помощь почти 50 странам континента, туда были отправлены команды медиков.

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Ранее о сокращении своего вклада в организацию сообщили США.

На ассамблее также выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам Меркель, необходимо обеспечить устойчивое развитие ВОЗ. Она также призвала все страны задуматься о социально-экономических последствиях пандемии и выразила уверенность в том, что страны могут совместно преодолеть трудности. Как сообщило агентство Reuters, позже в понедельник Макрон и Меркель представят совместную франко-германскую инициативу по преодолению последствий пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Китай, Си Цзиньпин, пандемия
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