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Врач сообщил о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Состояние добровольцев, которым ввели вакцину от коронавируса, не вызывает опасений. Об этом сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко, передает «РИА Новости».

«В целом вакцина переносится хорошо, и состояние [добровольцев] не вызывает клинических никаких опасений», — отметил он.

По словам Семитко, достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования будут готовы уже в конце июля.

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что первая группа добровольцев из 18 человек через четыре дня покинет стационар и отправится к своим семьям. Тем не менее, добавила она, у них всегда будет возможность обратиться к врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия.

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Ранее, 10 июля, стало известно, что анализы добровольцев показали сформировавшийся у них иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины.

Испытания российской вакцины от COVID-19 начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Так, первые 18 добровольцев получили разные компоненты препарата. Спустя пять дней вакцины ввели еще 20 испытателям.

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: добровольцы, состояние, вакцинация
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