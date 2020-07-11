Врач сообщил о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Фото: Минобороны РФ

Состояние добровольцев, которым ввели вакцину от коронавируса, не вызывает опасений. Об этом сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко, передает «РИА Новости».

«В целом вакцина переносится хорошо, и состояние [добровольцев] не вызывает клинических никаких опасений», — отметил он.

По словам Семитко, достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования будут готовы уже в конце июля.

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что первая группа добровольцев из 18 человек через четыре дня покинет стационар и отправится к своим семьям. Тем не менее, добавила она, у них всегда будет возможность обратиться к врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия.