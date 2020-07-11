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Пандемия коронавируса ,  
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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Белграде

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Об этом сообщает Сербская служба Би-би-си.

Акция протеста началась в пятницу вечером. Собравшиеся выступают против комендантского часа, введенного властями накануне из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в сербской столице.

Как уточняет местное издание «Вечерние новости», во время давки у металлических ограждений был ранен один из участников акции.

Протесты начались в Белграде 7 июля. В частности, тогда перед зданием парламента в Белграде прошла акция против повторного введения ограничений из-за пандемии. В результате протесты переросли в столкновения с полицией. В беспорядках участвовали около 5 тыс. человек.

Спустя два дня в Белграде ввели запрет на проведение мероприятий более чем на 10 человек. Помимо этого, антикризисный штаб по защите здоровья населения также решил ограничить время работы заведений общественного питания, магазинов и торговых центров Белграда. Теперь они должны быть закрыты с 21:00 до 6:00. Как заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, данная мера направлена на ограничение распространения COVID-19.

Протесты в Сербии против введения ограничений из-за вируса. Фоторепортаж
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МИД России опроверг  информацию о причастности Москвы к организации протестов в Белграде. В ведомстве назвали подобные сообщения вбросом, авторы которого «идут в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы».

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал абсурдом обвинения Центра евроалантических исследований Сербии о причастности России к протестам в Белграде.

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Источник: JHU
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Теги: Сербия, Белград, протесты, слезоточивый газ, коронавирус
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