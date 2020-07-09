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МИД назвал «заказухой» данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Информация о том, что Россия имеет отношение к беспорядкам в Сербии, которые начались 8 июля, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати российского МИДа.

В ведомстве назвали подобные сообщения вбросом, авторы которого «идут в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы».

«Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель, — бросить тень на российско-сербское партнерство», — говорится в сообщении министерства. В МИДе выразили надежду на скорейшее прекращение беспорядков в Сербии.

Протесты в Сербии против введения ограничений из-за вируса. Фоторепортаж
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7 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой в стране. На следующий день в Белграде начались протесты, переросшие в беспорядки. Демонстранты пытались взять штурмом здание парламента и поджигали полицейские машины. Силовики применили против них слезоточивый газ.

Центр евроатлантических исследований сообщил, что в протестах участвуют пророссийски настроенные активисты, а сами беспорядки связаны с предстоящими переговорами Белграда и Косово. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал обвинения Центра евроатлантических исследований необоснованными и абсурдными.

Теги: Сербия, Россия, беспорядки
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