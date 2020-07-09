МИД назвал «заказухой» данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Информация о том, что Россия имеет отношение к беспорядкам в Сербии, которые начались 8 июля, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати российского МИДа.

В ведомстве назвали подобные сообщения вбросом, авторы которого «идут в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы».

«Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель, — бросить тень на российско-сербское партнерство», — говорится в сообщении министерства. В МИДе выразили надежду на скорейшее прекращение беспорядков в Сербии.

7 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой в стране. На следующий день в Белграде начались протесты, переросшие в беспорядки. Демонстранты пытались взять штурмом здание парламента и поджигали полицейские машины. Силовики применили против них слезоточивый газ.