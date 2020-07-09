Власти Сербии после протестов запретили собираться больше 10 человек

Акция прошедшая перед парламентом 8 июля, против повторного введения ограничений из-за пандемии (Фото: Marko Djurica / Reuters)

В Белграде запретили собираться группой более 10 человек. Об этом сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич на пресс-конференции, передает местный телеканал РТС.

Премьер-министр озвучила новые ограничительные меры для Белграда для борьбы с коронавирусом. Так, в учреждениях могут находиться по одному человеку на четыре квадратных метра. Кроме того, в столице ограничат рабочее время объектов с пятницы от 21.00 до 6.00.

Брнабич отметила, что президент Сербии Александр Вучич был прав, когда он попросил ввести комендантский час и что он даст положительный результат. Однако для этого необходимо введение режима чрезвычайного положения, добавила премьер-министр. Комендантский час в Белграде власти решили не вводить.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в Белграде в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. Он отметил, что хотел бы ввести такую ограничительную меру по всей Сербии, но посоветуется по этому вопросу с правительством и кризисным штабом. Также президент объявил, что с 8 июля вводится запрет на собрание более пяти человек в помещении и на улице из-за тревожной эпидемиологической ситуации в Белграде.