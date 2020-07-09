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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Сербии после протестов запретили собираться больше 10 человек

Акция прошедшая перед парламентом 8 июля, против повторного введения ограничений из-за пандемии
Акция прошедшая перед парламентом 8 июля, против повторного введения ограничений из-за пандемии (Фото: Marko Djurica / Reuters)

В Белграде запретили собираться группой более 10 человек. Об этом сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич на пресс-конференции, передает местный телеканал РТС. 

Премьер-министр озвучила новые ограничительные меры для Белграда для борьбы с коронавирусом. Так, в учреждениях могут находиться по одному человеку на четыре квадратных метра. Кроме того, в столице ограничат рабочее время объектов с пятницы от 21.00 до 6.00.

Брнабич отметила, что президент Сербии Александр Вучич был прав, когда он попросил ввести комендантский час и что он даст положительный результат. Однако для этого необходимо введение режима чрезвычайного положения, добавила премьер-министр. Комендантский час в Белграде власти решили не вводить.

МВД Сербии объяснило протесты против карантина попыткой захвата власти
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Фото: Darko Vojinovic / AP

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в Белграде в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. Он отметил, что хотел бы ввести такую ограничительную меру по всей Сербии, но посоветуется по этому вопросу с правительством и кризисным штабом. Также президент объявил, что с 8 июля вводится запрет на собрание более пяти человек в помещении и на улице из-за тревожной эпидемиологической ситуации в Белграде.

Протесты в Сербии против введения ограничений из-за вируса. Фоторепортаж
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Ночью 8 июля В Белграде начались протесты после введения комендантского часа. Перед парламентом прошла акция против повторного введения ограничений из-за пандемии, которая переросла в беспорядки и в столкновения с полицией. В выступлениях участвовали около 5 тыс. человек 

Теги: Сербия, беспорядки, коронавирус
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