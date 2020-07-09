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Посол назвал абсурдом заявления о «русском следе» в протестах в Белграде

Фото: imago-images.de / Global Look Press
Фото: imago-images.de / Global Look Press

Обвинения Центра евроалантических исследований Сербии (Center for Euro-Atlantic Studies) о причастности России к протестам в Белграде являются абсурдом. Об этом сообщил в Twitter посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Хотя выдвижение Центром евроатлантических исследований абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искажено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «русский след» в организации беспорядков в Сербии», — написал дипломат.

Он назвал прискорбным тот факт, что «организация, претендующая на роль исследовательского центра», выступает «зачинщиком пропаганды так называемой российской угрозы и тиражирования примитивных русофобских клише».

Дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что эти обвинения были подхвачены некоторыми сербскими СМИ.

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Центр евроатлантических исследований утверждал, что участники протестов являются «пророссийскими активистами», а проведение протестов было приурочено к переговорам властей Сербии с руководством Косово и было нацелено на их срыв.

Беспорядки в Белграде начались 8 июля после того, как президент Сербии Александр Вучич анонсировал введение комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в сербской столице. В частности, перед зданием парламента в Белграде прошла акция против повторного введения ограничений из-за пандемии. В результате протесты переросли в столкновения с полицией. В беспорядках участвовали около 5 тыс. человек.

9 июля премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что с 10 июля жителям Белграда запретят собираться группой более чем 10 человек. По словам Брнабич, данная мера направлена на ограничение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, антикризисный штаб по защите здоровья населения решил ограничить время работу заведений общественного питания, магазинов и торговых центров Белграда, которые должны будут закрыты с 21:00 до 6:00. В остальное время такие заведения не могут принимать более одного посетителя на каждые 4 кв. м своей площади. Таким образом, ресторан с залом 80 кв. м не может принять более 20 человек одновременно.

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Согласно последним данным Минздрава Сербии, за сутки в стране выявлено 266 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели вирусом более 17,3 тыс. человек. Умерли 352 человека, в том числе 11 — за последние сутки.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Сербия, Белград, беспорядки, коронавирус
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