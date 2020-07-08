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Пандемия коронавируса ,  
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Протесты в Сербии против введения ограничений из-за вируса. Фоторепортаж

Ночью 8 июля после введения комендантского часа в Белграде начались протесты. Перед парламентом прошла акция против повторного введения ограничений из-за коронавируса, которая переросла в беспорядки: протестующим удалось ворваться в здание, пострадало почти 60 человек.
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Акция состоялась после введения в столице Сербии комендантского часа: согласно планам властей, населению запретят покидать свои дома с 18 часов в пятницу до пяти утра в понедельник
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Мирная акция переросла в столкновения с полицией
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
В выступлениях приняли участие около 5 тыс. человек
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Наиболее радикальные демонстранты требовали отставки президента Вучича. Небольшая группа протестующих ворвалась в здание парламента, но была вытеснена полицией, применившей спецсредства
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
В ходе беспорядков пострадало около 60 человек, большинство из них — полицейские
Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Манифестанты жгли полицейские машины и мусорные контейнеры

Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Задержаны 23 человека

Теги: мультимедиа, коронавирус, Сербия
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