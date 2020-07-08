Протесты в Сербии против введения ограничений из-за вируса. Фоторепортаж

Лента новостей

Курс доллара на 9 июля USD ЦБ: 71,24 (-0,93)

Курс евро на 9 июля EUR ЦБ: 80,41 (-1,06)

Глава ВФЛА пообещал предотвратить смену атлетами спортивного гражданства

Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд

Россияне стали вдвое чаще покупать билеты на поезда

СК проверит сообщения о нападении на женщин в парке в Нижнекамске

В Каталонии ввели обязательное ношение защитных масок из-за вспышки COVID

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вошла в воды Дании

Двукратный чемпион Фернандо Алонсо вернется в «Формулу-1» в 2021 году

Кумиры о зумерах: борцы за прогресс или прагматичные консерваторы

«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в I полугодии 2020 года

ЦБ и банки обсудят будущее необеспеченных кредитов. Прямая трансляция

Эксперты предсказали рост акций Intel из-за инвестиций в «цифру» в Индии

В Петербурге закроют десятки баров площадью до 50 кв. м

Любовь за деньги: зачем инвестировать в сервисы знакомств

Видео дня: трейлер фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова