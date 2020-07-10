Россия и Китай вновь заблокировали резолюцию о доставке гумпомощи Сирии

Россия и Китай вновь наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии в Совете Безопасности ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Соответствующее заявление опубликовано на сайте постоянного представительства при ООН.

Российские дипломаты считают, что новый документ не отличается от старого. По их словам, в резолюции «прослеживается все тот же односторонний подход и полная оторванность от реалий «на Земле».

В постпредстве отметили, что механизм создавался в 2014 году в качестве срочной и временной исключительной меры. «Не вызывает сомнений, что она противоречит принципам международного гуманитарного права и подрывает сирийский суверенитет», — добавляется в заявлении.

Дипломаты убеждены, что на том этапе механизм стал компромиссом для решения проблем внутри страны и облегчения участи нуждающихся в помощи людей.

В постпредстве также напомнили существующих неполадках в работе системы мониторинга данного механизма, включая проблемы с отчетностью, которые, по-прежнему не решены.

«С учетом этого, наша позиция по трансграничному механизму всегда была весьма прозрачной — постепенное закрытие КПП и сворачивание всего механизма по мере того, как это будет позволять ситуации в стране», — добавляется в комментарии.

Авторами проекта стали Германия и Бельгия. Они предлагали продлить доставку гуманитарной помощи на шесть месяцев через два пограничных перехода на границе Сирии и Турции — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». При этом проект российской стороны предусматривает продление гуманитарной помощи на полгода только через один пропускной пункт — «Баб Аль-Хава». Мандат эти КПП истекает 10 июля.

8 июля Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии и Бельгии, предлагавшую продлить действие обоих КПП на год. Тогда за проект проголосовали 13 стран.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия представит СБ ООН свой проект резолюции по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии на полгода.

9 июля Совет Безопасности отклонил данный проект. Против документа проголосовали семь стран, за — четыре, еще четыре воздержались.