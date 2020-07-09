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Совбез ООН не поддержал проект российской резолюции по Сирии

Совет безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через один пропускной пункт на границе с Турцией, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Против документа проголосовали семь стран, «за» — четыре, еще четыре воздержались. «Таким образом, документ не принят», — сказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

О том, что не поддержали российский проект резолюции, в своем Twitter сообщили, в частности, постоянные представительства Великобритании, Германии и Бельгии в ООН. По мнению британской стороны, один пункт «лишит помощи 1,3 млн человек». Лондон также выразил обеспокоенность «политизацией гуманитарной ситуации в Сирии Россией и Китаем».

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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза по Сирии. Документ касается доставки гуманитарной помощи через контрольно-пропускные пункты «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава». Его поддержали 13 стран. Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя сообщил о намерении России представить свой проект резолюции Совбеза ООН, согласно которому механизм оказания гуманитарной помощи
сирийцам будет продлен на полгода и предусматривает всего один пропускной пункт — «Баб Аль-Хава».

Теги: Совет безопасности ООН, резолюция, Сирия
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