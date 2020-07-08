Небензя объяснил блокировку резолюции Совбеза ООН по гумпомощи Сирии

Фото: syria.mil.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил решение Москвы о блокировке проекта резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Ранее этот проект представили делегации Бельгии и Германии. Слова Небензи приводятся на сайте постпредства.

«Наша позиция по трансграничному механизму хорошо известна. Мы озвучили ее еще в 2014 году, и с тех пор она остается неизменной. Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране», — сказал Небензя.

Дипломат отметил, что «пришло время постепенно сворачивать этот механизм» для того, чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.

По словам дипломата, за последние шесть лет ситуация существенно изменилась. В частности, значительно сократилась неподконтрольная правительству Сирии территория.

«Однако мы осознаем необходимость удовлетворять гуманитарные потребности всех сирийцев», — добавил Небензя.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через контрольно-пропускные пункты «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава». За проект проголосовали 13 стран.

Теперь Небензя заявил, что Россия собирается представить свой проект резолюции Совбеза ООН по продлению механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Согласно этому проекту, механизм продлевается на полгода и предусматривает всего один пропускной пункт — КПП «Баб Аль-Хава».