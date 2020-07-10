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Рособрнадзор заявил об отсутствии нарушений на ЕГЭ по математике

ЕГЭ по математике в школе №48 в Грозном, Чеченская Республика
ЕГЭ по математике в школе №48 в Грозном, Чеченская Республика (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике прошел без серьезных сбоев и нарушений. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме», — отметили в ведомстве, добавив, что за порядком проведения экзамена следили свыше 1,7 тыс. федеральных общественных наблюдателей, 694 онлайн-наблюдателя и 37 федеральных экспертов.

Всего в 2020 году ЕГЭ по профильной математике сдали 392 тыс. человек, в том числе 351 тыс. выпускников этого года. Результаты экзамена будут известны не позднее 24 июля.

В школах России начался отложенный из-за коронавируса ЕГЭ. Фоторепортаж
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В этом году не проводится ЕГЭ по базовой математике — облегченный вариант экзамена — все участники сдают профильный экзамен. Аттестаты школьники получили без госэкзаменов из-за распространения коронавируса.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из 19 заданий, на выполнение которых выделено 3 часа 55 минут.

ЕГЭ должен был начаться в конце мая, но экзамены отложили из-за коронавируса. Основной период ЕГЭ стартовал в этом году 3 июля и завершится 25 июля.
 

Теги: Рособрнадзор, нарушения, ЕГЭ, математика
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