Рособрнадзор заявил об отсутствии нарушений на ЕГЭ по математике

ЕГЭ по математике в школе №48 в Грозном, Чеченская Республика (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике прошел без серьезных сбоев и нарушений. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме», — отметили в ведомстве, добавив, что за порядком проведения экзамена следили свыше 1,7 тыс. федеральных общественных наблюдателей, 694 онлайн-наблюдателя и 37 федеральных экспертов.

Всего в 2020 году ЕГЭ по профильной математике сдали 392 тыс. человек, в том числе 351 тыс. выпускников этого года. Результаты экзамена будут известны не позднее 24 июля.

В этом году не проводится ЕГЭ по базовой математике — облегченный вариант экзамена — все участники сдают профильный экзамен. Аттестаты школьники получили без госэкзаменов из-за распространения коронавируса.