Рособрнадзор заявил об отсутствии нарушений в первый день сдачи ЕГЭ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России стартовал основный этап сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ), в первый день не отметили серьезных нарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«На момент окончания экзаменов серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме», — указала пресс-служба. Рособрнадзор уточнил, что в двух экзаменационных пунктах экзамены начались позже из-за погоды и повреждения системы энергоснабжения.

3 июля участники ЕГЭ сдавали экзамены по информатике, географии и литературе. Результаты будут известны не позднее 17 июля.

Как отмечается на сайте Рособрнадзора, заявки на сдачу ЕГЭ по информатике подали более 98 тыс. человек, на литературу зарегистрировались более 58 тыс. и о желании сдать географию заявили около 17 тыс.