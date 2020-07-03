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Рособрнадзор заявил об отсутствии нарушений в первый день сдачи ЕГЭ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России стартовал основный этап сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ), в первый день не отметили серьезных нарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«На момент окончания экзаменов серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме», — указала пресс-служба. Рособрнадзор уточнил, что в двух экзаменационных пунктах экзамены начались позже из-за погоды и повреждения системы энергоснабжения.

В школах России начался отложенный из-за коронавируса ЕГЭ. Фоторепортаж
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3 июля участники ЕГЭ сдавали экзамены по информатике, географии и литературе. Результаты будут известны не позднее 17 июля.

Как отмечается на сайте Рособрнадзора, заявки на сдачу ЕГЭ по информатике подали более 98 тыс. человек, на литературу зарегистрировались более 58 тыс. и о желании сдать географию заявили около 17 тыс.

Госэкзамены должны были начаться в конце мая, но их отложили из-за коронавируса. Следующими экзаменами по графику идут русский язык, его сдают 6 и 7 июля, и профильная математика, она запланирована на 10 июля.

Вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа. Для резервной сдачи предусмотрены 24 и 25 июля.

Ранее стало известно, что для работы на ЕГЭ из отпуска вернули около 300 тыс. учителей. В Рособрнадзоре сообщали, что это первый подобный случай, когда преподавателям пришлось прервать летний отдых.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ
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