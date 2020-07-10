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В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора, передает «РИА Новости».

«На участие в экзамене зарегистрированы более 392 тыс. человек, в том числе более 351 тыс. выпускников текущего года», — отметили в Рособрнадзоре.

В ведомстве сообщили, что ЕГЭ по математике пройдет более чем в 5,1 тыс. пунктах проведения, в том числе в 609 пунктах в труднодоступных отдаленных местностях и 15 пунктах в медицинских учреждениях.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 18 регионах будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов по защищенным интернет-каналам. Следить за ходом ЕГЭ в регионах будут федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и федеральные эксперты.

Как сообщили в Рособнадзоре, в этом году не проводится ЕГЭ по базовой математике (облегченный вариант экзамена для тех, кому он не потребуется для поступления в другие учебные заведения), все участники сдают профильный экзамен.

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Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из 19 заданий, выполнить которые надо за 3 часа 55 минут.

Первые ЕГЭ в этом году — по географии, литературе и информатике — прошли 3 июля. 6 и 7 июля состоялись экзамены по русскому языку. Основной период ЕГЭ завершится 25 июля, при этом 24 и 25 июля — это резервные дни для тех, кто не сдал экзамен по уважительным причинам.

Теги: ЕГЭ, математика, Рособрнадзор
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