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Партия роста выступила против отмены «дня тишины»

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В случае отмены «дня тишины» и публикации экзитполов до закрытия участков будет иметь место нарушение политического этикета и препятствие свободному волеизъявлению граждан, заявили РБК в пресс-службе Партии роста.

Ранее источник РБК в администрации президента и собеседник, близкий к Кремлю, сообщили, что в администрации главы государства обсуждается вопрос об использовании во время выборов некоторых норм, которые действовали во время голосования по Конституции. По их словам, речь идет об отмене «дня тишины» и запрета на публикацию экзитполов до закрытия участков, а также чтобы наблюдатели назначались только через Общественную палату.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Партии роста заявили, что не согласны с тем, чтобы изменения в действующее избирательное законодательство вносились без проработки экспертами. Возможность назначать наблюдателей на выборы исключительно через Общественную палату в партии посчитали угрозой ограничения конкуренции. «Это поможет действующей власти отодвинуть в сторону неудобных наблюдателей. Недопустимо создавать еще один фильтр, которых у нас и так достаточно», — заявили там.

Возможную публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков дополнительным административным ресурсом для дискредитации неугодных оппозиционных кандидатов, вброса фейковых данных. «Если одна из партий побеждает на выборах с результатом 70%, то у многих пропадет желание голосовать, так как «все уже все решено», — отметили там.

ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Днем 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, по его данным, в Кремле не ведется обсуждение отмены «дня тишины». «Отсутствие «дня тишины» на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования. А когда мы говорим о всеобщем голосовании, это конкурентное голосование и насколько мне известно обсуждений не ведется», — объяснил он.

Теги: Дмитрий Песков, голосование, «день тишины», "Партия Роста"
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