ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции

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ВЦИОМ при публикации данных экзитполов по голосованию по поправкам в Конституции России руководствовался принципом «все, что не запрещено, разрешено». Об этом «РИА Новости» сообщил глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Интерес к результатам голосования настолько велик, что мы решили обнародовать промежуточные результаты», — пояснил он.

Федоров также выразил уверенность, что промежуточные данные позволят всем желающим сверить свои ощущения с точными результатами, а аналитикам — сделать более обоснованные суждения насчет итогов голосования.

Ранее 29 июня ВЦИОМ опубликовал данные экзитполов, согласно которым в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали 23,6% россиян. Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 субъектах России. Всего в опросе приняли участие 163 тыс. человек. Согласно данным ЦИК на 28 июня, явка на голосовании составляла 28,46%.