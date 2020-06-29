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Поправки в Конституцию ,  
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ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

ВЦИОМ при публикации данных экзитполов по голосованию по поправкам в Конституции России руководствовался принципом «все, что не запрещено, разрешено». Об этом «РИА Новости» сообщил глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Интерес к результатам голосования настолько велик, что мы решили обнародовать промежуточные результаты», — пояснил он.

Федоров также выразил уверенность, что промежуточные данные позволят всем желающим сверить свои ощущения с точными результатами, а аналитикам — сделать более обоснованные суждения насчет итогов голосования.

Ранее 29 июня ВЦИОМ опубликовал данные экзитполов, согласно которым в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали 23,6% россиян. Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 субъектах России. Всего в опросе приняли участие 163 тыс. человек. Согласно данным ЦИК на 28 июня, явка на голосовании составляла 28,46%.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире Business FM выразила сожаление, что ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов, и пояснила, что в законе о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию не прописан запрет на публикацию промежуточных итогов.

«У нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование», — добавила Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным на утро 29 июня, составила 37,2%. Явка на электронное голосование превысила 83%, проголосовали более 970 тыс. человек.

Теги: ВЦИОМ, Конституция, данные, экзитполы
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