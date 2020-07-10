Главу УИК в Москве уволили из-за подмены на блондинку в день голосования

Наблюдатели утверждают, что под видом двух членов комиссии на выборах работали другие люди . Ранее в том же районе был уволен председатель участка, где камеры зафиксировали вброс бюллетеней

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Председатель избирательной комиссии № 2756 в Москве была уволена с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по изменениям в Конституцию России. Об этом сообщил РБК глава территориальной комиссии района Раменки Виталий Хомяков. Он добавил, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Как рассказал РБК зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, глава УИК была отстранена по основаниям, прописанным в законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан России», а именно в статьях 20 (система и статус избирательных комиссий, комиссий референдума), 26 (порядок формирования и полномочия территориальных комиссий) и 27 (порядок формирования и полномочия участковых комиссий).

О том, что председатель комиссии № 2756 Ирада Алиева была уволена в связи нарушениями порядка голосования и подсчета голосов, говорится в копии решения территориальной комиссии района Раменки от 9 июля (есть у РБК).

Как рассказал РБК муниципальный депутат района Раменки Максим Гонгальский, причиной снятия с должности главы УИК стал инцидент с подписями в итоговом протоколе голосования на участке.