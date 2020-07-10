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Поправки в Конституцию ,  
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Главу УИК в Москве уволили из-за подмены на блондинку в день голосования

Наблюдатели утверждают, что под видом двух членов комиссии на выборах работали другие люди . Ранее в том же районе был уволен председатель участка, где камеры зафиксировали вброс бюллетеней
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Председатель избирательной комиссии № 2756 в Москве была уволена с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по изменениям в Конституцию России. Об этом сообщил РБК глава территориальной комиссии района Раменки Виталий Хомяков. Он добавил, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Как рассказал РБК зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, глава УИК была отстранена по основаниям, прописанным в законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан России», а именно в статьях 20 (система и статус избирательных комиссий, комиссий референдума), 26 (порядок формирования и полномочия территориальных комиссий) и 27 (порядок формирования и полномочия участковых комиссий).

О том, что председатель комиссии № 2756 Ирада Алиева была уволена в связи нарушениями порядка голосования и подсчета голосов, говорится в копии решения территориальной комиссии района Раменки от 9 июля (есть у РБК).

На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как рассказал РБК муниципальный депутат района Раменки Максим Гонгальский, причиной снятия с должности главы УИК стал инцидент с подписями в итоговом протоколе голосования на участке.

«По всей видимости, у комиссии УИК № 2756 не хватало кворума, поэтому они просто взяли двух учителей, которые не входили в состав комиссии, и выдали их за других людей. В протоколе два других человека расписались за членов комиссии, в том числе и за секретаря комиссии», — сообщил он.

На это обратили внимание, когда стало известно, что член УИК Валерий Толмачев отсутствовал во время голосования, уточнил Гонгальский.

«Был скандал, они переписали протокол, нашли других членов комиссии. Мы стали в это вникать и поняли, что еще и секретарь комиссии была ненастоящей. На видеозаписи видно, что протокол подписывала молодая блондинка, а секретарем комиссии является пожилая женщина. Причем наблюдатель на участке обратил внимание на то, что периодически одного человека называли разными именами», — пояснил муниципальный депутат.

По его словам, подмену подписи секретаря обнаружили на следующий день после голосования. Так как территориальная комиссия района подвела итоги в ночь на 2 июля, то жалобы уже не принимались, отметил он. «В связи с этим наблюдатель на участке и член комиссии Толмачев подали заявление в полицию», — сказал Гонгальский.

Адвокат и муниципальный депутат района Красносельский Михаил Бирюков, сопровождавший Толмачева в полицию, сообщил РБК, что 8 июля полиция взяла образцы подписей у отсутствующего на участке в день голосования члена избирательной комиссии.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Ранее в Раменках камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на избирательном участке № 2783 в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Наблюдатели, обратившие внимание на запись, сообщили, что глава УИК Зоя Хорошаева пронесла под футболкой пачку бюллетеней и вбросила их в урну для голосования. После этого инцидента результаты голосования на участке были аннулированы, а председатель участка отстранена от должности.

Глава ЦИК Элла Панфилова, комментируя произошедшее, заявила, что не может понять психологию человека, который сознательно пошел на уголовное преступление под камерами.
 

Автор: Майя Бобенко
Теги: поправки в Конституцию, голосование, Раменки, новости, Москва
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