Адвокат заявил об отсутствии политической составляющей в деле Фургала

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей, нет политической составляющей. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин, передает корреспондент РБК.

«Защита не рассматривает политическую версию данного дела, это не наша ситуация. Мы рассматриваем это как уголовное дело», — сказал Кожемякин.

Он добавил, что Фургал по образованию врач, он имеет многолетнюю практику, давал клятву Гиппократа. «Это несовместимо с противоправным лишением людей жизни», — отметил адвокат.

На заседании прокурор Сергей Бочкарев также подчеркнул, что дело не имеет какой-либо политической подоплеки.