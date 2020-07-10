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Дело губернатора Фургала ,  
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Адвокат заявил об отсутствии политической составляющей в деле Фургала

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей, нет политической составляющей. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин, передает корреспондент РБК.

«Защита не рассматривает политическую версию данного дела, это не наша ситуация. Мы рассматриваем это как уголовное дело», — сказал Кожемякин.

Он добавил, что Фургал по образованию врач, он имеет многолетнюю практику, давал клятву Гиппократа. «Это несовместимо с противоправным лишением людей жизни», — отметил адвокат.

На заседании прокурор Сергей Бочкарев также подчеркнул, что дело не имеет какой-либо политической подоплеки.

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Сергей Фургал

Фургала задержали в ночь с 8 на 9 июля. Его подозревают в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, которые совершила организованная преступная группа в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным источников РБК, речь идет об убийствах бывшего делового партнера губернатора Олега Булатова и бизнесмена Евгения Зори.

Фургал является членом ЛДПР. Он возглавляет Хабаровский край с 2018 года, когда он победил на выборах кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что задержание Фургала связано с политическими мотивами, его успехами на посту губернатора и партийной принадлежностью. Он заявил, что Фургала никогда не исключат из партии.

Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, суд
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