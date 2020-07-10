Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в суд

Сергей Фургал (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Фургала подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, обвинения ему предъявлены в покушении на убийство и организации убийств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК).

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