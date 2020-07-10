Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала необходимо заключить под стражу — с таким ходатайством следствие обратилост в Басманный суд Москвы, который должен выбрать меру пресечения, передает корреспондент РБК.

«В Басманный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Фургала И.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30,ч.3 ст.33, п.п. «б, ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.33, п.п. «а, б,ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала до 09 сентября 2020 года», — сообщили РБК в суде.

Материал дополняется.