Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 09 июл, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 09 июл, 13:03
Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора Общество, 09:19 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 09:14 СМИ узнали о планах «Сочи» продлить контракт Кокорина с зарплатой €3 млн Спорт, 09:13 Почему владельцам ТЦ придется пойти на уступки ретейлерам — Bloomberg Pro, 09:02 У берегов Сахалина произошел пожар на судне с рабочими-вахтовиками Общество, 08:56 В «Зените» заявили об экономии «по всем направлениям» Спорт, 08:48 В Кировской области при взрыве газа в жилом доме погиб человек Общество, 08:32 Трамп оценил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США Политика, 08:13 В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины» Политика, 08:00 Как предприниматели избавляются от «плохих» партнеров: судебные кейсы Pro, 07:59 В Петербурге зафиксировали рекордную почти за 10 лет смертность Общество, 07:52 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:45 В ЛДПР заявили об обысках у членов партии в Хабаровском крае Политика, 07:38 Байден преклонил колено в знак солидарности с протестующими в США Политика, 07:36
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала необходимо заключить под стражу — с таким ходатайством следствие обратилост в Басманный суд Москвы, который должен выбрать меру пресечения, передает корреспондент РБК.

«В Басманный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Фургала И.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30,ч.3 ст.33, п.п. «б, ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.33, п.п. «а, б,ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фургала до 09 сентября 2020 года», — сообщили РБК в суде.

Материал дополняется.

Автор: Маргарита Алехина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter