В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка

КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Об этом заявил начальник отдела Следственного управления КГБ Константин Бычек, передает телеканал ОНТ.

Как сообщил Бычек, в основу обвинения легла, в том числе, преступная схема, реализованная Белгазпромбанком и компанией «ПриватЛизинг». Всего по делу задержаны более 20 человек.

«Суть этого бизнеса заключалась в следующем. «ПриватЛизинг» реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за эти товары за счет кредитных ресурсов банка», — рассказал Бычек, добавив, что успешность бизнеса зависела от условий кредитования банком «ПриватЛизинга».

По словам Бычека, руководство банка, в том числе Бабарико, получало откаты от компании за кредитование на выгодных условиях. Чтобы легализовать эти деньги, руководители Белгазпромбанка учредили несколько зарубежных фирм, в том числе в офшорных зонах. На их счетах аккумулировались средства.