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В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка

КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Об этом заявил начальник отдела Следственного управления КГБ Константин Бычек, передает телеканал ОНТ.

Как сообщил Бычек, в основу обвинения легла, в том числе, преступная схема, реализованная Белгазпромбанком и компанией «ПриватЛизинг». Всего по делу задержаны более 20 человек.

«Суть этого бизнеса заключалась в следующем. «ПриватЛизинг» реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за эти товары за счет кредитных ресурсов банка», — рассказал Бычек, добавив, что успешность бизнеса зависела от условий кредитования банком «ПриватЛизинга».

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

По словам Бычека, руководство банка, в том числе Бабарико, получало откаты от компании за кредитование на выгодных условиях. Чтобы легализовать эти деньги, руководители Белгазпромбанка учредили несколько зарубежных фирм, в том числе в офшорных зонах. На их счетах аккумулировались средства.

«Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям», — заявил Бычек.

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Виктора Бабарико, который считался главным соперником Александра Лукашенко, на предстоящих выбора президента Белоруссии, задержали вместе с сыном Эдуардом 18 июня.

Позже Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщал, что его подзащитный отрицает предъявленные ему обвинения и намерен отстаивать свою невиновность.

Теги: Виктор Бабарико, Белоруссия, КГБ
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