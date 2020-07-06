Сыгравший хоббита Фродо Элайджа Вуд записал видео в поддержку Бабарико

Актер Элайджа Вуд пожелал Виктору и Эдуарду Бабарико выхода на свободу и напомнил, что в этом в мире есть за что бороться. В штабе Бабарико РБК пояснили, что записать обращение актера попросили сторонники оппозиционного политика

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Актер Элайджа Вуд, сыгравший в киносаге «Властелин колец» хоббита Фродо Бэггинса, записал обращение в поддержку арестованного в Белоруссии бизнесмена Виктора Бабарико, намеревавшегося принять участие в выборах президента страны, и его сына Эдуарда. Об этом сообщила на своей странице в сети Instagram подруга Эдуарда Бабарико Александра Зверева.

По ее словам, запись видеообращения Вуда ей прислали через Instagram, после чего она выложила ее на своей странице, так как знает о том, как в семье Бабарико любят «Властелина колец».

«В каком восторге будут Эдик и Виктор Дмитриевич, когда они это увидят! Я очень надеюсь, что они увидят это скоро <...>. Нам это позволит поверить в сказку в каком-то смысле», — сказала Зверева.

«Виктор и Эдуард Бабарико, привет, это Элайджа. Ваши друзья из Беларуси попросили меня прислать сообщение и подбодрить вас. Я прочитал о вашей ситуации, она определенно непростая. Я надеюсь, что вы в порядке, что вы и ваш сын сможете продержаться, вас освободят и все останется позади», — заявил в своем обращении Вуд.