Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Quote, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Quote, 13:44
Как ускорить и удешивить разработку программных продуктов РБК и Инфосистемы Джет, 15:08 Тест-драйв Skoda Rapid и Kia Rio: старые счеты Авто, 15:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Общество, 14:56 Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже Спорт, 14:55 Сыгравший хоббита Фродо Элайджа Вуд записал видео в поддержку Бабарико Политика, 14:54 Пандемия увеличила спрос на такси и аренду самокатов среди молодежи Экономика шеринга, 14:45  Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян Общество, 14:41 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 14:38 В работе «Яндекс.Дзен» произошел локальный сбой Технологии и медиа, 14:35 Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению Политика, 14:25 Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14% Технологии и медиа, 14:22 От природного к абстрактному: новые высокие драгоценности Cartier Стиль, 14:21 ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей Финансы, 14:20 Сколько стоит для ресторана начать поставку готовых блюд в супермаркеты Pro, 14:19
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Сыгравший хоббита Фродо Элайджа Вуд записал видео в поддержку Бабарико

Актер Элайджа Вуд пожелал Виктору и Эдуарду Бабарико выхода на свободу и напомнил, что в этом в мире есть за что бороться. В штабе Бабарико РБК пояснили, что записать обращение актера попросили сторонники оппозиционного политика

Видео

Актер Элайджа Вуд, сыгравший в киносаге «Властелин колец» хоббита Фродо Бэггинса, записал обращение в поддержку арестованного в Белоруссии бизнесмена Виктора Бабарико, намеревавшегося принять участие в выборах президента страны, и его сына Эдуарда. Об этом сообщила на своей странице в сети Instagram подруга Эдуарда Бабарико Александра Зверева.

По ее словам, запись видеообращения Вуда ей прислали через Instagram, после чего она выложила ее на своей странице, так как знает о том, как в семье Бабарико любят «Властелина колец».

«В каком восторге будут Эдик и Виктор Дмитриевич, когда они это увидят! Я очень надеюсь, что они увидят это скоро <...>. Нам это позволит поверить в сказку в каком-то смысле», — сказала Зверева.

«Виктор и Эдуард Бабарико, привет, это Элайджа. Ваши друзья из Беларуси попросили меня прислать сообщение и подбодрить вас. Я прочитал о вашей ситуации, она определенно непростая. Я надеюсь, что вы в порядке, что вы и ваш сын сможете продержаться, вас освободят и все останется позади», — заявил в своем обращении Вуд.

Он также процитировал фразу из «Властелина колец», где говорится, что в мире есть хорошие вещи, за которые стоит бороться.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

Читайте на РБК Pro
Пять распространенных схем мошенничества на российских предприятиях Какие условия помогут расторгнуть договор аренды без ненужных потерь Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс

Представитель штаба сообщил РБК, что сообщение Элайджи Вуда появилось по инициативе неизвестных сторонников Бабарико, которые воспользовались для этого услугами сервиса Сameo.

Сервис Cameo предлагает пользователям возможность обратиться к той или иной знаменитости с просьбой записать короткое (в пределах 250 символов) видеообращение (например, поздравление с днем рождения) для себя самого или кого-то из близких. За запись такого обращения нужно заплатить, при этом стоимость (если звезда согласится выполнить заказ) может сильно различаться в зависимости от того, кто именно сделает нужную вам запись. Так, например, запись от телезвезды Кейтлин Дженнер (трансгендерная женщина, в 1976 году под именем Брюс Дженнер — олимпийский чемпион среди мужчин в соревнованиях по десятиборью на Олимпиаде в Монреале) стоит $2,5 тыс., а обращение от Кристиана Нэрна (исполнитель роли Ходора в сериале «Игра престолов») — только $99.

Заказать запись обращения Элайджи Вуда на Cameo можно за $225.

В Минске назвали суть предъявленных сопернику Лукашенко обвинений
Политика
Виктор Бабарико

18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, намеревались сдать в избирком очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата, но были задержаны. В тот же день председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель назвал Бабарико-старшего непосредственным организатором и руководителем «противоправной деятельности», в результате которой за несколько лет со счетов Белгазпромбанка в Латвию было выведено более $430 млн.

19 июня генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил, что фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности», а потому дальнейшее расследование поручено КГБ. Тогда же Конюк сообщил, что им возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 УК («Создание преступной организации либо участие в ней»).

1 июля Генпрокуратура Белоруссии заявила, что проверила «многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д.» и подтверждает законность его задержания.

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Виктор Бабарико, Белоруссия
Материалы по теме
Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико
Политика
Бабарико предложил провести референдум и изменить Конституцию Белоруссии
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter