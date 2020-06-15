В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка

Государственное телевидение сообщило, что 150 полотен намеревались вывести за рубеж

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн. Как сообщает агентство ТАСС, об этом было заявлено в сюжете в программе на государственном телеканале «Беларусь 1».

Утверждается, что полотна, которые банк приобрел на аукционе Sotheby’s в 2013 году, планировалось вывезти из страны по заниженной стоимости. Среди картин были упомянуты

«Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина.

Ранее белорусское телевидение сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармазова. Его обвинили в хищении в особо крупном размере.

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Были задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).

Бывшим руководителем Белгазпромбанка является Виктор Бабарико, который ранее сообщал о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии.

Сам Бабарико в интервью РБК назвал задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка рейдерским захватом со стороны государства. При этом он указал, что не намерен отказываться от участи в президентской кампании.

В свою очередь пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РБК, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанкабыли возбуждены «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

При этой Эйсмонт указала, что Лукашенко «абсолютно не нужны запугивание и давление на политических оппонентов». По ее словам, действующему президенту это даже может навредить.