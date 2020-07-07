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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Сербии объявил о введении комендантского часа из-за COVID-19

Переоборудование спортивного комплекса Штарк в Белграде во временный госпиталь из-за новой вспышки коронавируса COVID-19
Переоборудование спортивного комплекса Штарк в Белграде во временный госпиталь из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 (Фото: Andrey Cukic / EPA / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает местный телеканал РТС.

«С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час», — сказал он. Глава государства заявил, что хотел бы ввести комендантский час по всей Сербии, но посоветуется по этому вопросу с правительством и кризисным штабом.

Вучич заявил, что с 8 июля вводится запрет на собрание более пяти человек в помещении и на улице. Решение обусловлено тем, что эпидемиологическая ситуация в Белграде тревожит местных властей, пояснил глава Сербии.

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По словам Вучича, Сербия готовится к новой волне коронавируса, поэтому было принято решение построить две крупные больницы для зараженных COVID-19, а также жителям страны будет предоставлено десять модульных больниц, которые будут перемещаться в разные места по необходимости.

Минздрав республики сообщил, что на 7 июля всего в стране было зарегистрировано 16 719 подтвержденных случаев заболевания и 330 случаев смерти. За сутки выявлено 299 заражений и умерли 13 человек. Общее количество активных случаев составляет 2942. 

Согласно данным, опубликованным РТС, рост заражений в Сербии фиксировался с конца июня. 22 июня в стране было зафиксировано 102 новых случая коронавируса, 24 июня — 193, а 1 июля — 359, что стало пиковым значением.

В мае парламент Сербии большинством голосов отменил чрезвычайное положение, введенное в стране 15 марта из-за эпидемии коронавируса. За отмену ограничительных мер проголосовали 155 депутатов, один воздержался, и никто не высказался против. Также был отменен и комендантский час, а пожилым гражданам (старше 65 лет в городе и старше 70 в сельской местности) разрешили покидать дома, была возобновлена работа детских садов и групп продленного дня в школах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сербия, пандемия, коронавирус
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