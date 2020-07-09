СК начал проверку причастности Фургала к другим тяжким преступлениям

Фото: СК РФ

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России.

Проверка идет при оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России, сообщили в СК. Речь идет о преступлениях, совершенных на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Сергея Фургала задержали ранее 9 июля. По данным СК, Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийств нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах.

По данным источников РБК, речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Для проведения следственных действий Фургала отправили в Москву.