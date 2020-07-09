В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Китай по-прежнему стремится развивать отношения с США и поддерживать двустороннее сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщается на сайте китайского МИДа.

«Политика Китая в отношении Соединенных Штатов не изменилась, и мы по-прежнему готовы добросовестно и искренне развивать китайско-американские отношения», — сказал он.

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке. По словам министра, обе страны должны развиваться «параллельно», сохраняя мир и готовность к диалогу.

Министр добавил, что нынешняя политика США по отношению к Китаю основана на заблуждениях, лишенных фактических доказательств.