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В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Китай по-прежнему стремится развивать отношения с США и поддерживать двустороннее сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщается на сайте китайского МИДа.

«Политика Китая в отношении Соединенных Штатов не изменилась, и мы по-прежнему готовы добросовестно и искренне развивать китайско-американские отношения», — сказал он.

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке. По словам министра, обе страны должны развиваться «параллельно», сохраняя мир и готовность к диалогу.

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Министр добавил, что нынешняя политика США по отношению к Китаю основана на заблуждениях, лишенных фактических доказательств.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть доказательства происхождения коронавируса в лаборатории Ухани, откуда началось распространение пандемии. Он также обвинил Китай в стремлении скрыть информацию о вирусе. Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро указывал, что Китай два месяца скрывал данные о коронавирусе и позволил своим туристам распространить его по миру.

В то же время заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирусную инфекцию в Ухань могли завести американские военные. В своем твите чиновник прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.

Теги: МИД, США, Китай, Ван И
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