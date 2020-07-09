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Дожди в Японии повредили почти 5 тыс. домов

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Из-за сильных дождей в Японии повреждено более 4,7 тыс. домов в 22 префектурах, преимущественно на острове Кюсю, сообщает NHK.

8 июля ливни обрушились на юго-запад и центральную часть страны. Местные власти призвали около 870 тыс. человек покинуть свои дома. Уровень воды поднялся в 59 реках, в 18 префектурах сошли 123 оползня.

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На острове Кюсю число погибших в результате дождей возросло до 57 человек, по меньшей мере 12 пропали без вести.

Проливные дожди обрушились на Японию в конце июня. Власти подсчитывают ущерб от стихии. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки.

Последствия ливней в Японии. Фоторепортаж
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Теги: Япония, дожди
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