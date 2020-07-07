Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:04 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 08:01 РБК Pro: какие ошибки могут привести гендиректора на скамью подсудимых Pro, 08:00 Село умершего Нурмагомедова предложили переименовать в его честь Спорт, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июля Общество, 07:59 Почему провалились приложения для слежки за инфицированными — Bloomberg Pro, 07:58 В Японии из-за ливней погибли более 50 человек Общество, 07:33 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 07:29 Отец российского легкоатлета объяснил планы сына сменить гражданство Спорт, 07:24 Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса Политика, 07:06 Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая Политика, 07:00 Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии Экономика, 06:42 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 06:41 Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме Политика, 06:09
Общество ,  
0 

В Японии из-за ливней погибли более 50 человек

В Японии из-за ливней погибли 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

За последние дни в префектуре Кумамото на острове Кюсю жертвой стихии стал 51 человек. Еще один человек погиб в префектуре Фукуока на этом же острове.

По данным телеканала, причиной гибели людей становились наводнения и селевые потоки. Так, двух пожилых жителей смыло в машине в реку, еще один человек был унесен в море.

Последствия ливней в Японии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сейчас власти Японии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. В нескольких префектурах продолжаются поисково-спасательные работы. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.

Продолжительные сильные дожди обрушились на Японию в конце июня. Тогда власти рекомендовали 70 тыс. жителям острова Кюсю готовиться к эвакуации из-за опасности паводка и селевых потоков.

5 июля сообщалось, что жертвами стихии стали 16 человек, еще 17 находились в состоянии клинической смерти. В префектуре Кумамото сразу несколько рек вышли из берегов и затопили окрестные населенные пункты.

Теги: Япония, ливни, стихийное бедствие
Материалы по теме
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 16 человек
Общество
В Японии объявили самый высокий уровень опасности из-за дождей
Общество
В Японии более 70 тыс. человек рекомендовали готовиться к эвакуации
Общество
Читайте на РБК Pro
Пять распространенных схем мошенничества на российских предприятиях
Какие условия помогут расторгнуть договор аренды без ненужных потерь
Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса
Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter