В Японии из-за ливней погибли более 50 человек

В Японии из-за ливней погибли 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

За последние дни в префектуре Кумамото на острове Кюсю жертвой стихии стал 51 человек. Еще один человек погиб в префектуре Фукуока на этом же острове.

По данным телеканала, причиной гибели людей становились наводнения и селевые потоки. Так, двух пожилых жителей смыло в машине в реку, еще один человек был унесен в море.

Сейчас власти Японии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. В нескольких префектурах продолжаются поисково-спасательные работы. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.