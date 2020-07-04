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В Японии объявили самый высокий уровень опасности из-за дождей

Из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима на острове Кюсю объявили самый высокий уровень погодной опасности. Об этом сообщает телеканал NHK.

Власти направили предупреждение о необходимости эвакуации жителям 16 муниципалитетов в Кумамото и четырех муниципалитетов в Кагосиме. Кроме того, в некоторых районах префектур Кумамото, Кагосима, а также Миядзаки и Сидзуока действует оповещение об оползнях.

Как сообщает NHK, из-за сильных ливней в некоторых районах префектуры Кумамото за час выпало более 100 миллиметров осадков. В реках поднялся уровень воды, поэтому власти предупреждают население о возможных наводнениях.

В Японии более 70 тыс. человек рекомендовали готовиться к эвакуации
Общество
Фото: Keith Tsuji / Getty Images

Также NHK передает, что власти не могут связаться с 13 жителями Кумамото. Десять из них пропали без вести в районе Тагава поселка Асикита после разрушения нескольких домов из-за оползня. Спасатели не могут добраться до места происшествия из-за заблокированных дорог.

Агентство Kyodo сообщает, что указание об эвакуации получили свыше 200 тыс. жителей префектур Кумамото и Кагосима.

По данным агентства, из-за разлива реки Кума-Гава правительство Кумамото обратилось с просьбой к властям страны направить региону помощь. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что для этих целей будут мобилизованы около 10 тыс. военнослужащих.

В конце июня более 70 тыс. человек в Кагосиме получили рекомендации начать подготовку к эвакуации из-за опасности оползней. Такая угроза возникла из-за проливных дождей в регионе.

Теги: Япония, эвакуация, ливень
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