В Японии объявили самый высокий уровень опасности из-за дождей

Из-за сильных дождей в отдельных районах японских префектур Кумамото и Кагосима на острове Кюсю объявили самый высокий уровень погодной опасности. Об этом сообщает телеканал NHK.

Власти направили предупреждение о необходимости эвакуации жителям 16 муниципалитетов в Кумамото и четырех муниципалитетов в Кагосиме. Кроме того, в некоторых районах префектур Кумамото, Кагосима, а также Миядзаки и Сидзуока действует оповещение об оползнях.

Как сообщает NHK, из-за сильных ливней в некоторых районах префектуры Кумамото за час выпало более 100 миллиметров осадков. В реках поднялся уровень воды, поэтому власти предупреждают население о возможных наводнениях.

Также NHK передает, что власти не могут связаться с 13 жителями Кумамото. Десять из них пропали без вести в районе Тагава поселка Асикита после разрушения нескольких домов из-за оползня. Спасатели не могут добраться до места происшествия из-за заблокированных дорог.