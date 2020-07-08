На Кубань после засухи обрушились смерчи и потопы

Фото: Всеволод Пантелеев для РБК

На Кубани прошли сильные дожди, в результате которых затопило некоторые районы Краснодара, Геленджика, а также Темрюкский район. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Ранее в региональном главке МЧС «РБК Кубань» сообщили, что 8-9 июля в Краснодарском крае ожидаются ливень с грозой, град, шквалистый ветер до20 м/с. «На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей», — указывали спасатели.

В Геленджике 8 июля частично затопило центральную набережную. В Краснодаре в районе улицы 40-летия Победы дождь шел несколько часов, в Молодежном микрорайоне (центральная часть города) также прошел град.

В станице Голубицкой (Темрюкском районе) из-за аномальной жары в море образовался смерч. Как уточняет издание «Югополис», через несколько минут он переместился на берег, в результате были сломаны лежаки, заборы и сараи.