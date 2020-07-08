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На Кубань после засухи обрушились смерчи и потопы

Фото: Всеволод Пантелеев для РБК
Фото: Всеволод Пантелеев для РБК

На Кубани прошли сильные дожди, в результате которых затопило некоторые районы Краснодара, Геленджика, а также Темрюкский район. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Ранее в региональном главке МЧС «РБК Кубань» сообщили, что 8-9 июля в Краснодарском крае ожидаются ливень с грозой, град, шквалистый ветер до20 м/с. «На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей», — указывали спасатели. 

Фото: Антон Мищенко / Vk Фото: typodar / Twitter Фото: typodar / Twitter Фото: typodar / Twitter Фото: Всеволод Пантелеев для РБК Фото: Павел Афанасов Фото: Жизнь на море / Youtube
Фото: Антон Мищенко / Vk

В Геленджике 8 июля частично затопило центральную набережную. В Краснодаре в районе улицы 40-летия Победы дождь шел несколько часов, в Молодежном микрорайоне (центральная часть города) также прошел град.

В станице Голубицкой (Темрюкском районе) из-за аномальной жары в море образовался смерч. Как уточняет издание «Югополис», через несколько минут он переместился на берег, в результате были сломаны лежаки, заборы и сараи.

Водоснабжение нескольких курортов на юге России ограничили из-за засухи
Общество
Геленджик

Накануне из-за сильной засухи в нескольких городах Краснодарского края (Ейске, Новороссийске, Горячем Ключе) ограничили водоснабжение. В Геленджике воду подавали по графику.

Материал дополняется.

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