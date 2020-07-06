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Последствия ливней в Японии. Фоторепортаж

Ливни на японском острове Кюсю привели к смерти по меньшей мере 49 человек, еще 11 пропали без вести. Более 1 млн жителей острова эвакуированы. Последствия дождей — в фоторепортаже РБК
Фото: Kyodo via Reuters
Фото: Kyodo via Reuters
Проливные дожди на острове Кюсю на юго-западе Японии привели к наводнениям и оползням, 49 человек погибли
 
Фото: Kyodo via Reuters
Фото: Kyodo via Reuters
Власти попросили более 1,2 млн жителей острова эвакуироваться. Всего на острове живут около 12 млн человек
 
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Продолжительные ливни привели к тому, что река Кума вышла из берегов и разрушила одну из дамб

Фото: Kyodo via Reuters
Фото: Kyodo via Reuters
14 из 49 погибших — постояльцы дома престарелых Сендзюэн, который затопило после прорыва дамбы
Фото: Kyodo via Reuters
Фото: Kyodo via Reuters
Около 6,1 тыс. домов вдоль реки Кума были затоплены, разрушено 11 мостов
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images
В центральном городе острова Кагосима открыто больше 100 эвакуационных центров
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images
Те, кто остался без жилья расселены в школах
Фото: Kyodo via Reuters
Фото: Kyodo via Reuters
Учитывая опасность распространения нового коронавируса, эвакуационные центры принимают меры предосторожности, чтобы избежать тесного контакта людей в замкнутых пространствах, а также подготовили дезинфицирующие средства и проверили температуру людей, ищущих убежища.
Теги: мультимедиа, Япония, ливни
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