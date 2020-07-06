Общество , 06 июл, 18:05
0
Последствия ливней в Японии. Фоторепортаж
Ливни на японском острове Кюсю привели к смерти по меньшей мере 49 человек, еще 11 пропали без вести. Более 1 млн жителей острова эвакуированы. Последствия дождей — в фоторепортаже РБК
Проливные дожди на острове Кюсю на юго-западе Японии привели к наводнениям и оползням, 49 человек погибли
Власти попросили более 1,2 млн жителей острова эвакуироваться. Всего на острове живут около 12 млн человек
Продолжительные ливни привели к тому, что река Кума вышла из берегов и разрушила одну из дамб
14 из 49 погибших — постояльцы дома престарелых Сендзюэн, который затопило после прорыва дамбы
Около 6,1 тыс. домов вдоль реки Кума были затоплены, разрушено 11 мостов
В центральном городе острова Кагосима открыто больше 100 эвакуационных центров
Те, кто остался без жилья расселены в школах
Учитывая опасность распространения нового коронавируса, эвакуационные центры принимают меры предосторожности, чтобы избежать тесного контакта людей в замкнутых пространствах, а также подготовили дезинфицирующие средства и проверили температуру людей, ищущих убежища.