Последствия ливней в Японии. Фоторепортаж



Проливные дожди на острове Кюсю на юго-западе Японии привели к наводнениям и оползням, 49 человек погибли

Власти попросили более 1,2 млн жителей острова эвакуироваться. Всего на острове живут около 12 млн человек



Продолжительные ливни привели к тому, что река Кума вышла из берегов и разрушила одну из дамб

14 из 49 погибших — постояльцы дома престарелых Сендзюэн, который затопило после прорыва дамбы

Около 6,1 тыс. домов вдоль реки Кума были затоплены, разрушено 11 мостов

В центральном городе острова Кагосима открыто больше 100 эвакуационных центров

Те, кто остался без жилья расселены в школах