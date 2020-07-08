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Советник президента назвал возможную дату открытия кинотеатров в Москве

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images
Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Кинотеатры Москвы смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Об этом сообщил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, передает «РИА Новости».

«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры», — сказал Толстой.

Он пояснил, что релизы фильмов переносятся на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, а прогнозируемая посещаемость кинотеатров сейчас оценивается в 20%. «Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры и какой контент показать», — добавил советник президента.

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Ранее состоялось заседание совета Фонда кино с участием министра культуры Ольги Любимовой, на котором обсуждались меры поддержки киноотрасли. По словам Толстого, обсуждение этих мер заняло три с половиной часа.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что кинотеатры в России могут заработать в середине июля. Он отмечал, что в залах из-за угрозы коронавируса будет применяться особая рассадка.

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Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о возможном открытии столичных кинотеатров в июле. По его словам, подобное снятие ограничений будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса.

В начале июля глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что кинотеатры в столице могут открыться к 1 августа, но окончательного решения по дате еще нет.

Теги: Москва, кинотеатры, Владимир Толстой
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