Советник президента назвал возможную дату открытия кинотеатров в Москве

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Кинотеатры Москвы смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Об этом сообщил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, передает «РИА Новости».

«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры», — сказал Толстой.

Он пояснил, что релизы фильмов переносятся на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, а прогнозируемая посещаемость кинотеатров сейчас оценивается в 20%. «Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры и какой контент показать», — добавил советник президента.

Ранее состоялось заседание совета Фонда кино с участием министра культуры Ольги Любимовой, на котором обсуждались меры поддержки киноотрасли. По словам Толстого, обсуждение этих мер заняло три с половиной часа.