Россия продала другим странам более 600 аппаратов для вентиляции легких
Россия поставила за рубеж свыше 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации, выступление министра опубликовано на сайте Совфеда.
«Более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружено в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что Россия также договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры.
По словам министра, для поиска иностранных контрагентов Минпромторг подключил к работе российские торговые представительства, а также внедрил онлайн-платформу по сбору заявок экспортеров.