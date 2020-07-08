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Россия продала другим странам более 600 аппаратов для вентиляции легких

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия поставила за рубеж свыше 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации, выступление министра опубликовано на сайте Совфеда.

«Более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружено в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь», — сказал Мантуров.

Министр добавил, что Россия также договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры.

По словам министра, для поиска иностранных контрагентов Минпромторг подключил к работе российские торговые представительства, а также внедрил онлайн-платформу по сбору заявок экспортеров.

Самолет из США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ
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Фото: WHNSC / Twitter

В начале апреля Россия также отправляла аппараты ИВЛ в США. В Госдепе отмечали, что помощь была оказана небезвозмездно и США купили у России медицинскую технику и средства защиты.

Однако после пожаров в двух российских больницах, где использовались аппараты ИВЛ «Авента-М», американские штаты, куда они были поставлены, приняли решение от них отказаться.

Позже концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), который производил эти аппараты, заявил, что против него развернулась дискредитационная кампания. Там отметили, что у компании есть экспертное заключение о полном соответствии аппаратов ИВЛ «Авента-М» всем заявленным эксплуатационным и техническим характеристикам.

Теги: Денис Мантуров, коронавирус
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