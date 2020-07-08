Россия продала другим странам более 600 аппаратов для вентиляции легких

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия поставила за рубеж свыше 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации, выступление министра опубликовано на сайте Совфеда.

«Более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружено в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь», — сказал Мантуров.

Министр добавил, что Россия также договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры.

По словам министра, для поиска иностранных контрагентов Минпромторг подключил к работе российские торговые представительства, а также внедрил онлайн-платформу по сбору заявок экспортеров.