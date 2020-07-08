На въезде в Нижний Тагил демонтировали знак «Город беса»

Фото: live_ntag / VK

Появившийся на въезде в Нижний Тагил самодельный знак с названием «Город беса» демонтирован, личности нарушителей устанавливаются. Об этом РБК заявили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Его демонтировали. Если будет установлена личность граждан, они будут привлечены к ответственности по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Штраф от 5 до 10 тыс. руб.», — сообщили в ведомстве.

Фотография со знаком «Город беса» была опубликована 8 июля в группе «Нижний Тагил LIVE» в соцсети «ВКонтакте». «Неизвестные установили перед въездом в Нижний Тагил знак — «Город беса». Знак был водружен на трассе Салда — Нижний Тагил. Кому посвящается это, остается только догадываться», — говорится в сообщении.

В прошлом году табличка с надписью «Город бесов» появилась на въезде в Екатеринбург после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал противников строительства храма в сквере в Екатеринбурге бесами и одержимыми. Позднее ее демонтировали.

В мае 2019 года попытки начать строительство собора в сквере возле театра в центре Екатеринбурга привели к массовым акциям протеста и задержаниям митингующих. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди горожан о месте строительства храма. В июне прошлого года митрополит Екатеринбургский заявил о решении отказаться от строительства собора в центре города.