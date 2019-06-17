Куйвашев предложил установить в Екатеринбурге знак «Город храбрых»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил повесить на въезде в Екатеринбург таблицу «Город храбрых» вместо ранее установленного знака «Город бесов». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова», — заявил он, предложив вместо нее повестить таблицу, которой бы все гордились — «Город храбрых».

Куйвашев призвал горожан не продолжать противостояние, а направить свою «творческую энергию на благо города». Губернатор также вступился за местных жителей, предложив «повнимательнее посмотреть на себя» тому, кто назвал их «бесами».

Табличка с надписью «Город бесов» появилась на въезде в город после того, как теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал противников строительства храма в сквере в Екатеринбурге бесами и одержимыми. Позднее ее демонтировали.