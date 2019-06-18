При въезде в Екатеринбург вновь поставили самодельный указатель

При въезде в Екатеринбург вновь поставили самодельный указатель

На въезде в Екатеринбург установили дорожный знак с надписью «Город храбрых», позднее указатель демонтировали. Об этом РБК сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

«Сотрудники полиции занимаются в том числе и установлением лиц, которые занимаются установкой этих несанкционированных знаков. Данное нарушение предусматривает ответственность, предусмотренную ст. 12.33 КоАП РФ», — пояснили в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что установившим табличку грозит административный штраф до 10 тыс. руб.

Znak.com уточняет, что были установлены не менее трех табличек — на Кольцовском, Тюменском и Новомосковском трактах.