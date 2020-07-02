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Правительство выделит 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правительство России выделит более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест в регионах, меры позволят трудоустроить 80 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства.

«Сегодня правительство выделит более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест. Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», — сказал Мишустин.

Он добавил, что россиянам, обратившимся в службы занятости, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий и в соцлужбах по уходу за пожилыми.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Также на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, будут организовать дополнительную работу на время.

Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%, говорил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 млн граждан, отмечал он.

Теги: правительство, Михаил Мишустин, рабочие места
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