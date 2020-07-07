Журналистку Бекбулатову отпустили после допроса

Таисия Бекбулатова (Фото: heather.ale.9 / Facebook)

Главного редактора издания «Холод», бывшую журналистку «Коммерсанта» Таисию Бекбулатову отпустили после допроса, сообщил РБК адвокат Анри Цискаришвили.

Руководитель правозащитной организации «Агора», юрист Павел Чиков ранее 7 июля сообщил, что к Бекбулатовой пришли с обыском. Позднее Чиков рассказал, что журналистку повезли на допрос в статусе свидетеля, он допускал, что ее допрашивали в связи с делом советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Как сообщает «Медиазона», Бекбулатова несколько лет назад встречалась с Сафроновым.

Иван Сафронов, работавший в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», был задержан утром 7 июля по подозрению в госизмене. ФСБ считает, что он передавал информацию НАТО. Свою вину журналист не признал.