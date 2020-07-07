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Дело Ивана Сафронова ,  
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У здания ФСБ задержали выступивших в поддержку Сафронова журналистов

Журналист Александр Черных
Журналист Александр Черных (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У здания ФСБ на Лубянке начались задержания журналистов, стоящих в олиночных пикетах в защиту обвиняемого в госизмене бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, назначенного в мае советником главы «Роскосмоса».

Как сообщает корреспондент РБК, среди задержанных специальный корреспондент «Коммерсанта» Елена Черненко, сотрудница газеты Кристина Дюрягина и корреспондент издания «Проект» Ольга Чуракова.

Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное
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Иван Сафронов (в центре)

Сафронова задержали утром 7 июля. Ему предъявили обвинения в госизмене (ст. 275 УК РФ). ФСБ сообщили, что подозревают его в передаче секретных данных по заданию НАТО. Спецслужба считает, что он собирал и передавал представителю организации составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не касается его текущей работы в госпорпорации. В Кремле при этом утверждают, что случившееся «никоим образом не связано с журналистской деятельностью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что материалы Сарофрова «отличались глубокой экспертизой».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. В госкорпорации он должен был заниматься выстраиванием информационной политики и на входящих в госкорпорацию предприятиях, а также курировать «ряд спецпрограмм».

Материал дополняется.

Авторы: Артем Афонский, Гаяна Демурина
Теги: Иван Сафронов
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