Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора», адвокат Павел Чиков. Она успела рассказать о визите силовиков, а затем перестала выходить на связь.

Пока нет данных, чем объясняется обыск. Есть предположение, что он связан с делом советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, с которым близко знакома журналистка, отметил Чиков.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили РБК, что не владеют информацией.об обыске у Бекбулатовой.

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