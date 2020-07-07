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Эннио Морриконе похоронили в Риме

Эннио Морриконе
Эннио Морриконе (Фото: D'Antonio / Fotogramma / Global Look Press)

Итальянского композитора Эннио Морриконе, умершего 6 июля, похоронили на кладбище Лаурентино в Риме, сообщает ANSA.

На похоронах присутствовали только его жена Мария, дети и внуки. По данным агентства, Морриконе был захоронен в могиле родственника, так как у него не было фамильного склепа.

В последний путь композитора проводили под саундтрек, созданный им для фильма «Миссия», сообщает La Repubblica.

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Эннио Морриконе

Композитор, получивший за свою музыку к фильмам две премии «Оскар», умер накануне в одной из римских больниц на 92-м году жизни. За несколько дней до смерти он упал и сломал бедро. Смерть наступила из-за последствий перелома.

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Фотогалерея 

Накануне смерти Морриконе написал некролог о самом себе под названием «Я, Эннио Морриконе, мертв». Его нашли члены семьи. В сообщении он пишет, что труднее всего ему прощаться со своей супругой.

Теги: композитор, похороны, Италия
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