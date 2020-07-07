Эннио Морриконе похоронили в Риме

Эннио Морриконе (Фото: D'Antonio / Fotogramma / Global Look Press)

Итальянского композитора Эннио Морриконе, умершего 6 июля, похоронили на кладбище Лаурентино в Риме, сообщает ANSA.

На похоронах присутствовали только его жена Мария, дети и внуки. По данным агентства, Морриконе был захоронен в могиле родственника, так как у него не было фамильного склепа.

В последний путь композитора проводили под саундтрек, созданный им для фильма «Миссия», сообщает La Repubblica.

Композитор, получивший за свою музыку к фильмам две премии «Оскар», умер накануне в одной из римских больниц на 92-м году жизни. За несколько дней до смерти он упал и сломал бедро. Смерть наступила из-за последствий перелома.