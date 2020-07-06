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Хотиненко назвал смерть Морриконе потерей для мировой культуры

Эннио Морриконе
Эннио Морриконе (Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press)

Смерть известного итальянского композитора Эннио Морриконе стала потерей для мировой культуры. Об этом заявил РБК российский кинорежиссер Владимир Хотиненко.

По словам Хотиненко, когда у него не было идеи, какая музыка должна звучать в его фильме «72 метра», то он послушал подарочный диск с премьеры фильма «Малена» с саундректом Морриконе. «И я ставлю музыку, и понимаю, что это референс. Ну, а потом я написал ему письмо, я думаю, что оно сыграло свою роль», — рассказал Хотиненко. По его словам, он сообщил композитору, что в его музыке есть «простая надежда», что подходит фильму «72 метра».

Вскоре режиссер познакомился с Морриконе в Италии, где побывал у композитора дома. Там Хотиненко показал фрагменты своего фильма. «И он сказал, что завтра начинает писать музыку, со своим оркестром», — поделился режиссер.

По его словам, у Морриконе была своя большая студия, «по-своему экзотическая». Композитор несколько раз приезжал в Москву, и у них с режиссером сложились дружеские отношения, добавил Хотиненко.

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Итальянский композитор Эннио Морриконе умер 6 июля в одной из римских клиник. Ему был 91 год.

Он широко известен как автор музыки к фильмам. Морриконе написал саундтреки к таким кинолентам, как «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобожденный».

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Теги: Италия, новости, музыка
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