Хотиненко назвал смерть Морриконе потерей для мировой культуры
Смерть известного итальянского композитора Эннио Морриконе стала потерей для мировой культуры. Об этом заявил РБК российский кинорежиссер Владимир Хотиненко.
По словам Хотиненко, когда у него не было идеи, какая музыка должна звучать в его фильме «72 метра», то он послушал подарочный диск с премьеры фильма «Малена» с саундректом Морриконе. «И я ставлю музыку, и понимаю, что это референс. Ну, а потом я написал ему письмо, я думаю, что оно сыграло свою роль», — рассказал Хотиненко. По его словам, он сообщил композитору, что в его музыке есть «простая надежда», что подходит фильму «72 метра».
Вскоре режиссер познакомился с Морриконе в Италии, где побывал у композитора дома. Там Хотиненко показал фрагменты своего фильма. «И он сказал, что завтра начинает писать музыку, со своим оркестром», — поделился режиссер.
По его словам, у Морриконе была своя большая студия, «по-своему экзотическая». Композитор несколько раз приезжал в Москву, и у них с режиссером сложились дружеские отношения, добавил Хотиненко.