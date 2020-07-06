Адвокат представил некролог Морриконе о самом себе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Quote, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Quote, 13:44
Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 16:07 В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО Общество, 16:02 Все в сад: где и зачем могут пригодиться вертикальные фермы Экономика инноваций, 16:00  Карантин обнаружил беспомощность компаний из сферы высоких технологий Pro, 15:59 Российский беспилотный автомобиль испытают в центре Санкт-Петербурга Авто, 15:45 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 15:37 Кафе и гостиницы с лицензией на алкоголь получат субсидии от Москвы Бизнес, 15:30 Синоптик предупредила о похолодании в середине недели в Москве Общество, 15:29 Бубонная чума в Китае: как это повлияет на экономику и биткоин Крипто, 15:28 ЦИАН завил о 5%-ном падении цен на жилье по всей России из-за пандемии Недвижимость, 15:27 Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком Общество, 15:21 Адвокат представил некролог Морриконе о самом себе Общество, 15:20 Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием Политика, 15:20 Как ускорить и удешивить разработку программных продуктов РБК и Инфосистемы Джет, 15:08
Общество ,  
0 

Адвокат представил некролог Морриконе о самом себе

Эннио Морриконе
Эннио Морриконе (Фото: Cesareo / Fotogramma Cesareo/Fotogramma)

Итальянский композитор Эннио Морриконе, умерший 6 июля на 92-м году жизни, оставил некролог о самом себе. Об этом сообщил адвокат и друг его семьи Джорджо Ассумма, передает La Repubblica.

Текст под названием «Я, Эннио Морриконе, мертв», как объяснил Ассумма, был написан композитором накануне смерти и найден его семьей.

«Я сообщаю об этом всем своим друзьям, которые были всегда рядом, и тем, кто далеко, всем шлю прощальный привет», — написал Морриконе.

В своем некрологе он упомянул близких друзей, включая итальянского кинорежиссера Джузеппе Торнаторе, своих сестер и детей. Морриконе также отметил, что труднее всего ему прощаться со своей женой Марией. «К ней я возвращаюсь с той необыкновенной любовью, которая удерживала нас вместе и которую мне жаль оставлять. С ней самое болезненное прощание», — написал он.

«Меня вдохновляет сам фильм»: каким был Эннио Морриконе
Фотогалерея 

Обладатель двух премий «Оскар» Эннио Морриконе умер в клинике в Риме 6 июля. Накануне композитор упал, получив перелом, и от последствий травмы скончался на 92-м году жизни.

Морриконе получил всемирную известность как автор музыки к таким фильмам, как «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобожденный». За музыку к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино он был удостоен премии «Оскар». Также он получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Теги: адвокат, композитор, некролог, смерть
Материалы по теме
Раймонд Паулс и Жан-Мишель Жарр оценили вклад Морриконе в мировую музыку
Общество
Премьер-министр Италии пообещал помнить «художественный гений» Морриконе
Общество
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter