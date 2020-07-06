Адвокат представил некролог Морриконе о самом себе

Эннио Морриконе (Фото: Cesareo / Fotogramma Cesareo/Fotogramma)

Итальянский композитор Эннио Морриконе, умерший 6 июля на 92-м году жизни, оставил некролог о самом себе. Об этом сообщил адвокат и друг его семьи Джорджо Ассумма, передает La Repubblica.

Текст под названием «Я, Эннио Морриконе, мертв», как объяснил Ассумма, был написан композитором накануне смерти и найден его семьей.

«Я сообщаю об этом всем своим друзьям, которые были всегда рядом, и тем, кто далеко, всем шлю прощальный привет», — написал Морриконе.

В своем некрологе он упомянул близких друзей, включая итальянского кинорежиссера Джузеппе Торнаторе, своих сестер и детей. Морриконе также отметил, что труднее всего ему прощаться со своей женой Марией. «К ней я возвращаюсь с той необыкновенной любовью, которая удерживала нас вместе и которую мне жаль оставлять. С ней самое болезненное прощание», — написал он.