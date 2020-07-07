Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 13:39
Отели Петербурга в июне резко увеличили загрузку благодаря москвичам Бизнес, 16:39 Сафронова допросили в ФСБ в присутствии адвоката по назначению Общество, 16:28 В Минкомсвязи исключили обработку персональных данных больных COVID-19 Общество, 16:26 Власти Мельбурна снова ввели режим самоизоляции из-за коронавируса Общество, 16:21 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 16:16 Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд Общество, 16:12 Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана «Тануки» в Москве Общество, 16:05 Что изменилось на российском рынке ПО за последние годы Pro, 16:01 Сыграет ли Кокорин против «Зенита». Анонс тура РПЛ Спорт, 16:00 Как крупный бизнес и стартапы развиваются за счет «зеленых» технологий Зеленая экономика, 16:00  ФСБ объявила о предотвращении теракта в Астрахани Общество, 15:59 В Москве зафиксировали высокий уровень ультрафиолетового излучения Общество, 15:59 «Россия вступает в самый тяжелый период кризиса». Что будет с биткоином Крипто, 15:50 Сбербанк зафиксировал рост трат россиян после получения выплат на детей Финансы, 15:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минкомсвязи исключили обработку персональных данных больных COVID-19

Система для отслеживания контактов зараженных коронавирусом, разработанная Минкомсвязью, не предполагает обработку персональных данных. Об этом сказал замглавы ведомства Олег Иванов, сообщает ТАСС.

«Об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)», — пояснил замглавы Минкомсвязи.

Регламент отслеживания контактов заболевших COVID-19 позволит госорганам и регионам быть готовыми в случае необходимости использовать систему, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, считает Иванов.

В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов на основе данных о геолокации мобильного телефона. Система, опираясь на эти данные, будет отслеживать тех, с кем у больного были контакты. Затем будут составляться списки номеров абонентов, которые «были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим». Далее эти списки направят в региональные оперативные штабы, Росгвардию, МВД и Минздрав.

В Москве во время самоизоляции для контроля над соблюдением режима заболевшими COVID-19 стали использовать приложение «Социальный мониторинг». Его устанавливают на специальные телефоны, с которых можно позвонить только в экстренные службы и на которых недоступны другие приложения. Приложение также работает на основе геоданных пользователя. Заболевшие также должны делать селфи дома.

Материал дополняется

Теги: Минкомсвязь, коронавирус
Материалы по теме
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Общество
Эксперт назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter