В Минкомсвязи исключили обработку персональных данных больных COVID-19

Система для отслеживания контактов зараженных коронавирусом, разработанная Минкомсвязью, не предполагает обработку персональных данных. Об этом сказал замглавы ведомства Олег Иванов, сообщает ТАСС.

«Об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)», — пояснил замглавы Минкомсвязи.

Регламент отслеживания контактов заболевших COVID-19 позволит госорганам и регионам быть готовыми в случае необходимости использовать систему, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, считает Иванов.

Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов на основе данных о геолокации мобильного телефона. Система, опираясь на эти данные, будет отслеживать тех, с кем у больного были контакты. Затем будут составляться списки номеров абонентов, которые «были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим». Далее эти списки направят в региональные оперативные штабы, Росгвардию, МВД и Минздрав.